Вестник Кавказа

Узбекистан перейдет на энергию солнца

Солнечная батарея
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане половина крыш всех зданий будет отдана под солнечные батареи. Ожидается, что "зеленая энергетика" принесет Узбекистану дополнительно 1 гВт.

Узбекистан будет активно внедрять возможности "зеленой энергетики", так, половина крыш домов в стране будет оснащена солнечными панелями.

"Даны указания и поручено разработать программу по установке солнечных панелей и гелиоколлекторов (солнечные водонагреватели) минимум на 50% площади крыш жилых и хозяйственных зданий"

– глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов

В республике реализуют масштабную программу по улучшению энергоэффективности, будут создаваться дополнительные "зеленые" мощности, в том числе развиваться солнечная энергетика, что позволит дополнительно получить 1 гВт энергии к уже запланированных 3,5 гВт.

Также в Узбекистане намерены за два года запустить 3 тыс малых ГЭС.

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