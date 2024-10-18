Вестник Кавказа

Крупнейшая солнечная электростанция РФ появится в Дагестане

Крупнейшая солнечная электростанция РФ появится в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане приступили к реализации крупного инвестпроекта - строительству солнечной электростанции. Дербентская СЭС станет самой крупной на территории России.

Крупнейшую в стране солнечную электростанцию начали возводить в Республике Дагестан.

"В Южном Дагестане дан старт строительству крупнейшей солнечной электростанции в России - Дербентской СЭС. Мощность объекта - 100 МВт… Инвестор проекта - компания "Новая энергия" - вложит в него более 7 млрд рублей"

– пресс-служба Сергея Меликова

Глава республики уточнил также, что СЭС строится в селе Авадан всего в 10 км от Дербента и займет 305 га. Объект рассчитывают построить за год и уже с 1 января 2026 года энергия, производимая на Дербентской СЭС поступит на рынок.

В строительных работах заняты 200 человек, затем на станции постоянно будут работать 25 сотрудников.

Дербент - самый южный город России, количество солнечных дней в году в нем приближается к 300.

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