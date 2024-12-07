Вестник Кавказа

Беслан получил обновленную привокзальную площадь

Беслан получил обновленную привокзальную площадь
© Фото: telegram-канал Сергея Меняйло
На площади около ж/д вокзала в Беслане в Северной Осетии завершились работы по благоустройству при поддержке РЖД. О подробностях рассказал глава республики.

Благоустройство площади около железнодорожного вокзала в Беслане завершилось. Работы проходили вместе с РЖД, передал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что благоустройство проходило в 2 этапа.

"Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, вымостили пешеходные дорожки тротуарной плиткой, установили новый бордюрный камень, а также полностью обновили систему освещения"

- Сергей Меняйло

Также рабочие нанесли новую разметку, установили дорожные знаки и остановки, которые будут защищать ожидающих общественный транспорт от дождей и ярких лучей солнца.

Кроме того, пространство приспособлено для маломобильных жителей и гостей города: созданы спуски на тротуарах и размещена тактильная плитка. Еще рабочие обновили памятники, установленные на привокзальной площади: установили подсветку и урны.

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