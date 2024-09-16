Вестник Кавказа

В Беслане завершается реконструкция Дворца молодежи

В Беслане завершается реконструкция Дворца молодежи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дворец молодежи в Беслане в ближайшее время предстанет перед жителями города в обновленном виде. Сейчас на объекте завершаются ремонтные работы.

В Беслане завершаются работы по реконструкции Дворца молодежи, поведал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 

Сообщается, что рабочие выполнили замену инженерного оборудования, также проведен монтаж котельной, лифтов. Специалисты провели работы по обновлению окон, лестничных площадок. Завершен монтаж вентиляции, кровли. 

Строительные бригады вышли на финальную стадию работ, предполагающую отделочные работы. Также выполняется обновление сантехники. 

Ожидается, что культурный объект откроется до конца года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новогодние ярмарки во Владикавказе откроются 13 декабря

Новогодние ярмарки во Владикавказе откроются 13 декабря

В Северной Осетии усилили патрулирование хвойных лесов перед Новым годом

В Северной Осетии усилили патрулирование хвойных лесов перед Новым годом

Верхний Ларс сегодня: в очереди скопилось 4,3 тыс фур

Верхний Ларс сегодня: в очереди скопилось 4,3 тыс фур

Верхний Ларс сегодня: Северная Осетия ограничила въезд транзитного транспорта

Верхний Ларс сегодня: Северная Осетия ограничила въезд транзитного транспорта

Владикавказ и Пятигорск вошли в топ-5 курортов федерального значения

Владикавказ и Пятигорск вошли в топ-5 курортов федерального значения

Религиозные законы не должны быть выше светских – Меняйло

Религиозные законы не должны быть выше светских – Меняйло

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы