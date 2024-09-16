В Беслане завершается реконструкция Дворца молодежи

Дворец молодежи в Беслане в ближайшее время предстанет перед жителями города в обновленном виде. Сейчас на объекте завершаются ремонтные работы.

В Беслане завершаются работы по реконструкции Дворца молодежи, поведал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Сообщается, что рабочие выполнили замену инженерного оборудования, также проведен монтаж котельной, лифтов. Специалисты провели работы по обновлению окон, лестничных площадок. Завершен монтаж вентиляции, кровли.

Строительные бригады вышли на финальную стадию работ, предполагающую отделочные работы. Также выполняется обновление сантехники.

Ожидается, что культурный объект откроется до конца года.