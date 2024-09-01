Вестник Кавказа

Беслан обзаведется первой набережной

Беслан обзаведется первой набережной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первую в городе набережную построят в Беслане. Она будет соответствовать всем современным трендам благоустройства.

Новая набережная появится в Беслане. Это будет первая подобная постройка в городе, рассказал руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.

"Новая зона отдыха охватывает 22 га: здесь появятся несколько спортплощадок со скейт-парком, пять детских и одна универсальная игровая площадка. Для проведения мероприятий построят амфитеатр. Большой искусственный водоем площадью около 5 тыс. кв. метров и фонтан также включены в проект"

- Сергей Меняйло

Он добавил, что пространство озеленят почти 400 деревьями и оснастят дополнительными парковками.

Строительство планируют окончить к концу этого года.

Ранее в Беслане обновили системы водоснабжения и трубопроводы. Благодаря слаженной и оперативной работе строителей проект завершили на полгода раньше запланированного срока.

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