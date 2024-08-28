В Беслане появится улица Милана Бандича

Большой друг осетинского народа – экс-мэр хорватской столицы Милан Бандич, умерший четыре года назад – будет увековечен в Беслане: его именем назовут новую улицу.

Один из иностранных благодетелей, помогавших выжившим во время теракта в Беслане детям вернуться к нормальной жизни, экс-мэр Загреба Милан Бандич посмертно получит еще одну дань уважения его заслугам перед Северной Осетией – в Беслане в скором времени появится улица с его именем.

Об этой инциативе сегодня, в ходе пресс-подхода комитета "Матери Беслана", объявил один из спасенных в 2004 году школьников Ацамаз Мисиков.

"В ближайшее время в Беслане будет открыта улица и названа именем Милана Бандича, который помогал нам на протяжении долгих лет. К сожалению, он скончался во время пандемии"

– Ацамаз Мисиков

Напомним, что Бандич, будучи градоначальником Загреба, направлял в хорватские санатории школьников, спасенных в ходе теракта в Беслане 2004 года. При жизни он получил от властей Северной Осетии памятную медаль, а от главы государства Владимира Путина – орден Дружбы народов.