Теракт в Беслане: 20 лет назад началась страшная трагедия

Сегодня исполняется 20 лет со дня кровавого теракта, который произошел в 2004 году в северо-осетинском Беслане. Тогда террористы захватили в заложники в школе более 1,2 тыс детей.

Ровно 20 лет назад, 1 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия) террористы захватили в заложники собравшихся на линейку в День знаний детей, их родных и учителей в школе №1.

Нападение совершила банда из более чем 30 террористов во главе с Русланом (Расулом) Хучбаровым. В заложники попали свыше 1,2 тыс учеников, члены их семей, которые пришли на праздник вместе с ними, и учителя. Бандиты также заминировали школу.

Преступники удерживали заложников в течение почти трех дней. Третьего сентября силовики пошли на штурм. Во время него большинство заложников удалось освободить.

В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети, в том числе маленькие, в возрасте от года, 17 педагогов и сотрудников школы, 10 спецназовцев и двое спасателей. Число раненых превысило 800 человек. Инвалидами стали 126 заложников, большинство из них – 70 – дети.

Всего был ликвидирован 31 террорист, 28 из них – при штурме. Выжил один человек, Нурпаша Кулаев. Позже он был приговорен к смертной казни, из-за моратория он отбывает пожизненное заключение.

Каждый год в России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии это День траура в память о жертвах Беслана.

В 2024 году, 20 августа, президент РФ Владимир Путин посетил кладбище "Город ангелов". Глава государства также впервые побывал в школе № 1. Он назвал теракт "незаживающей раной в исторической памяти всей России".