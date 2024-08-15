Вестник Кавказа

Центр профилактики терроризма появится в Беслане

Центр профилактики терроризма появится в Беслане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии будет создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма «Беслан. Школа № 1». Стоимость проекта превысит 250 млн рублей.

Создание культурно-патриотических центров стало важным направлением в борьбе с терроризмом. Северная Осетия в этом отношении не стала исключением. Так, по следам поездки  в республику президента страны было объявлено о выделении значительных средств на создание международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма «Беслан. Школа №1».

«Средства на музей (международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма „Беслан. Школа № 1“ - Ред.), Владимир Владимирович, на первый этап <> 250 миллионов рублей, этого пока хватает»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Будущее центра «Беслан. Школа №1» неразрывно связано с событиями, произошедшими здесь в сентябре 2004 года. Вооруженные террористы захватили школу, взяв в заложники более тысячи человек. Трагедия унесла жизни 333 человек, из которых 186 были дети. Этот акт насилия потряс Россию и весь мир.

Главной задачей центра станет работа по профилактике терроризма. Современные угрозы требуют современных решений. Центр будет проводить образовательные программы, лекции и семинары, направленные на предупреждение распространения радикальных идей. Особое внимание будет уделяться работе с молодежью.

 

 

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