Владимир Путин посетил мемориал в Беслане

Сегодня российский президент находится в Беслане. В городе он посетил школу, в которой 20 лет назад произошел теракт и возложил цветы к мемориалу.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Беслан, где он почтил память жертв теракта, произошедшего 20 лет назад.

Российский лидер во вторник посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", место захоронения 266 из 334 жертв террористического акта в школе №1, произошедшего в 2004 году. Он возложил цветы к "Древу скорби", монументу в память о погибших заложниках, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма.

Затем Путин посетил школу №1, которая сегодня также представляет собой мемориальный комплекс. Отметим, что глава государства впервые побывал в печально известной школе.

Теракт в Северной Осетии случился 1-3 сентября, ежегодно в эти дни в школьном спортзале проходит вахта памяти.