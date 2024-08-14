Владимир Путин совершает рабочую поездку по СКФО

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня в рамках рабочей поездки по Северо-Кавказскому федеральному округу страны впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию – он инспектирует одно из садоводческих хозяйств.

Президент РФ Владимир Путин сегодня приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии (КБР) – его визит в регион первый за последние 5 лет.

Главу государства в рабочей поездке сопровождают глава региона Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает РИА Новости.

Садоводческое хозяйство в Урванском районе республики – предприятие новое: оно основано в 2007 году, выращивает и перерабатывает собственную плодоовощную продукцию, прежде всего из яблок, а его сады занимают около 200 га.

Планируется, что после знакомства с предприятием президент прямо здесь проведет рабочую встречу с главой КБР.

Также ожидается, что глава государства сегодня посетит Северную Осетию и Чечню.