Итоги визита Путина в Баку: Россия сменила приоритеты на Южном Кавказе

Регионоведы-политологи Алексей Наумов и Станислав Ткаченко проанализировали для "Вестника Кавказа" политические смыслы и итоги государственного визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан, отметив историческое значение этого события: у Москвы теперь новая политика на Южном Кавказе.

Завершившийся накануне государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан ярко продемонстрировал новейшие реалии российской политики на Южном Кавказе: для Москвы главным, фундаментальным союзником в регионе является именно Баку. Суверенный, ответственный и настроенный на взаимовыгодное сотрудничество Азербайджан воплощает идеал внешнеполитического партнера с точки зрения российского руководства. Визит Владимира Путина в Баку подтвердил, что Россия признает и поддерживает азербайджанскую внешнюю политику – и хочет, чтобы у российско-азербайджанских отношений была постоянная тенденция на укрепление и развитие связей.

Об итогах государственного визита Владимира Путина в Азербайджан "Вестник Кавказа" поговорил с экспертом Российского совета по международным делам Алексеем Наумовым и доктором экономических наук, профессором, руководителем магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, членом Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станиславом Ткаченко. Оба регионоведа сошлись в том, что бакинские переговоры с президентом Ильхамом Алиевым проявили смену приоритетов в региональной политике России.

Россия и Азербайджан

По словам Алексея Наумова, теперь особенно четко видны различия в союзнических статусах Азербайджана и Армении. "Прошедший визит показал, что Азербайджан — это основной союзник и партнер России на Южном Кавказе. А говорить о союзе России и Армении теперь можно исключительно с формальной точки зрения (и я думаю, что в скором будущем этот формальный статус будет понижен до фактического)", - сказал он.

"Россия, безусловно, понимает, что на Южном Кавказе есть один предсказуемый и стабильный партнер, на которого можно положиться, с которым можно выстраивать отношения в новом для мировой политики формате – союзничество с взаимоуважением суверенитетов. Ситуация, когда один союзник заведомо сильнее и навязывает свои условия другому, ушла в прошлое, и теперь действительны полноценные союзы, когда оба союзника находятся в равноправном, взаимоуважительном и взаимовыгодном взаимодействии", - отметил эксперт РСМД.

На то же самое обратил внимание и Станислав Ткаченко. "Визит Владимира Путина в Баку говорит о том, что приоритетным партнером в регионе для России сейчас является Азербайджан. РФ собирается сохранить свое дипломатическое и политическое присутствие в регионе, о чем было сказано в заявлении президента о готовности помочь Баку и Еревану в подписании мирного договора", - сообщил он.

"Также Россия продемонстрировала, что в отношении государств, которые не проводят антироссийскую политику, она использует стратегию business as usual. То есть большая российская экономика готова развивать сотрудничество с меньшими по размеру экономиками дружественных стран, в данном случае Азербайджана. То же самое может касаться и Армении, и Грузии в будущем. То есть Владимир Путин еще и представил Россию как страну, у которой есть рутинная экономическая повестка дня и желание ею заниматься вместе с союзниками и партнерами", - добавил эксперт "Валдая".

Россия и мир на Южном Кавказе

Изменения в балансе российской политике на Южном Кавказе приводят и к переменам в российском подходе к армяно-азербайджанскому урегулированию, указал Алексей Наумов. "Вчера было озвучено заявление главы МИД Сергея Лаврова о виновности Армении в затягивании вопроса открытия коммуникаций. Россия продолжает представлять переговорную площадку, но сейчас уже не осталось никаких сомнений в том, на чьей стороне находятся российские симпатии и воззрения", - подчеркнул он.

"Для России Южный Кавказ – это теперь в первую очередь Азербайджан, предсказуемый и стабильный союзник. Мы понимаем, что Армения уже не союзник никакой, а в Грузии политическая стабильность не очень прослеживается. Поэтому накануне мы стали свидетелями окончания переформатирования российской политики в отношении Южного Кавказа, которой мы все очень рады. Это то, к чему стремится Россия в международных отношениях – к взаимовыгодному союзничеству с предсказуемыми и дружественными странами", - резюмировал эксперт РСМД.

Станислав Ткаченко прямо сказал, что Россия визитом Владимира Путина поддержала позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому урегулированию. "Визит показал, что Москве близки условия мирного договора, которые предлагает Баку: фиксирование линии государственных границ там, где она была в советский период, и открытие транспортных коридоров. Позиция России мягкая: она считает, что тезис об открытии коридоров необязательно должен присутствовать прямо в договоре, но где-то параллельно обязан быть реализован", - пояснил он.

"Кроме того, Россия подтвердила, что остается в контакте с Арменией – отсюда упоминание Путиным будущего разговора с Пашиняном. Миссию посредника Москва хотела бы сохранить и, может быть, усилить свою роль в этом процессе по сравнению с Европейским Союзом и США. Азербайджан же подтвердил свое нежелание принимать посредничество со стороны ЕС, прежде всего Франции. В отношении США ситуация более сложная, но в целом влияние России в регионе Южного Кавказа сильнее, чем американское. Поэтому поставлена цель вернуть Москву или Сочи в качестве площадки для мирных переговоров Баку и Еревана", - заключил эксперт "Валдая".