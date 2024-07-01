В Беслане досрочно реконструировали системы водоснабжения

На полгода раньше срока были завершены работы по реконструкции системы водоснабжения в Беслане. Одним из ключевых этапов реконструкции стала замена устаревших трубопроводов и оборудования системы водоснабжения.

Коммунальщики Беслана завершили масштабную реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения. Работы были выполнены оперативно и эффективно, позволив закончить проект почти на полгода раньше запланированного срока.

«Согласно проектной документации, изначально планировалось завершить строительно-монтажные работы в рамках модернизации инженерных систем Беслана в конце 2024 года. Однако реконструкция была выполнена значительно раньше срока. Чтобы высокая скорость реализации проекта не сказалась на качестве новых сетей, каждый этап контролировался инспекторами Росстройконтроля»

– генеральный директор ФБУ «Росстройконтроль» Владимир Щербинин

По его словам, одним из ключевых этапов реконструкции стала полная замена устаревших трубопроводов и оборудования системы водоснабжения. Помимо замены трубопроводов, была создана современная автоматизация системы управления водоснабжением, которая позволяет эффективно контролировать расход воды, быстро реагировать на аварийные ситуации и обеспечивать стабильное давление в водопроводе.

Параллельно с обновлением системы водоснабжения были проведены работы по улучшению системы водоотведения. Заключительным этапом стало благоустройство прилегающих территорий.