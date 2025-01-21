Вестник Кавказа

Гостиницы в Азербайджане увеличили доходность на 42%

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За прошлый год азербайджанские отели и гостиницы получили на 42% больше доходов, чем в 2023 году. Турпоток в Азербайджан вырос более чем на 25%.

По данным Госкомстата Азербайджана, в 2024 году отели страны получили $408,4 млн доходов, на 42% больше, чем годом ранее.

Доходность возросла на фоне увеличения турпотока: число постояльцев гостиниц за год выросло более чем на 25%. Чаще всего в отелях останавливались иностранные граждане (почти 55% всех постояльцев), основной турпоток принял Баку (почти 61%).

Доходы гостиниц складываются в основном из сдачи номеров и услуга кафе и ресторанов - 65,5% и 24,5% соответственно.

В целом в прошлом году туристический поток в Азербайджан вырос почти на 26%, самыми массовыми туристами стали россияне.

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