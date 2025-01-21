Вестник Кавказа

Турция заявила о желании РФ установить равноправные отношения с Дамаском

Турция заявила о желании РФ установить равноправные отношения с Дамаском
© Фото: сайт МИД Турции
В интервью журналистам глава МИД Турции заявил о намерении России создать равноправные отношения с Сирией. Это стремление он увидел после диалога с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан после телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым увидел намерение Москвы создать равноправные отношения с Дамаском, в основе которых будет лежать взаимоуважение. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Asharq.

"Он сказал, что есть желание выстроить равноправные и уважительные отношения с Сирией. Он также сообщил, что рассчитывает на положительный вклад Турции в этой сфере"

- Хакан Фидан

Он также заявил, что желание России выстроить нормальные отношения с новым руководством Сирии свидетельствует о гибкости внешнеполитического курса Москвы.

Кроме того, Хакан Фидан затронул вопрос российских военных баз в Сирии и передал, что не имеет возможности рассуждать о том, какие у стран были договоренности. Он указал, что, вероятно, Москве и Дамаску придется заключить новые соглашения, а переговоры по их поводу будут проходить на уровне "двух взрослых государств".

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