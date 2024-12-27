Вестник Кавказа

Лавров поговорил с главой МИД ОАЭ о Сирии и Палестине

Лавров поговорил с главой МИД ОАЭ о Сирии и Палестине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ. Министры обсудили события между Израилем и Палестиной, а также ситуацию в Сирии.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим эмиратским коллегой Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном, пишет пресс-служба МИД РФ.

В своем разговоры министры двух стран затронули вопросы, связанные с событиями вокруг палестино-израильского конфликта, а также ситуации в Ливане и Сирии.

Руководители внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность Москвы и Абу-Даби в дальнейшем поступательном развитии многопланового партнерства

Кроме того, главы МИД отметили настрой на поддержание плотной внешнеполитической координации, в том числе на площадках международных организаций.

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