Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог

Заброшенное здание сгорело накануне вечером в Железноводске. Постройка ранее имела хозяйственное назначение, а в последнее время не использовалась. Специалисты предполагают, что здесь не обошлось без поджигателя.

Масштабный пожар случился накануне на территории Железноводска, подробности и фото с места событий опубликовало ставропольское МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось накануне вечером: занялась заброшенная хозпостройка. Огонь привлек внимание местного жителя, и мужчина позвонил пожарным.

В итоге огонь разгорелся на 200 кв м. С ним боролись более двух десятков пожарных. В конце концов им удалось справиться с пламенем.

"Дознаватель краевого чрезвычайного ведомства рассматривает версию поджога"

– МЧС

Напомним, поджог – это преступление, которое карается по статье 168 Уголовного кодекса. За него можно лишиться свободы.