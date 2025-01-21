Вестник Кавказа

Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог

Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог
© Фото: МЧС России
Заброшенное здание сгорело накануне вечером в Железноводске. Постройка ранее имела хозяйственное назначение, а в последнее время не использовалась. Специалисты предполагают, что здесь не обошлось без поджигателя.

Масштабный пожар случился накануне на территории Железноводска, подробности и фото с места событий опубликовало ставропольское МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось накануне вечером: занялась заброшенная хозпостройка. Огонь привлек внимание местного жителя, и мужчина позвонил пожарным.

В итоге огонь разгорелся на 200 кв м. С ним боролись более двух десятков пожарных. В конце концов им удалось справиться с пламенем.

"Дознаватель краевого чрезвычайного ведомства рассматривает версию поджога"

– МЧС

Напомним, поджог – это преступление, которое карается по статье 168 Уголовного кодекса. За него можно лишиться свободы.

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Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог
© Фото: МЧС России
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