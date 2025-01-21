Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог

Заброшенное здание сгорело накануне вечером в Железноводске. Постройка ранее имела хозяйственное назначение, а в последнее время не использовалась. Специалисты предполагают, что здесь не обошлось без поджигателя.
Масштабный пожар случился накануне на территории Железноводска, подробности и фото с места событий опубликовало ставропольское МЧС.
По данным ведомства, возгорание началось накануне вечером: занялась заброшенная хозпостройка. Огонь привлек внимание местного жителя, и мужчина позвонил пожарным.
В итоге огонь разгорелся на 200 кв м. С ним боролись более двух десятков пожарных. В конце концов им удалось справиться с пламенем.
"Дознаватель краевого чрезвычайного ведомства рассматривает версию поджога"
– МЧС
Напомним, поджог – это преступление, которое карается по статье 168 Уголовного кодекса. За него можно лишиться свободы.