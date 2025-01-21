В турецкой Алании пожар охватил жилую многоэтажку

В турецкой провинции Анталья в городе Алания пылает жилая многоэтажка: огонь охватил все высотное здание, на верхних этажах которого находились четверо рабочих, которые проводили его ремонт, трое из них спасены.

Сегодня вечером в многоэтажном здании в городе Алания в турецкой провинции Анталья вспыхнул пожар: в этот момент на верхних этажах жилого дома находились четверо рабочих, которые проводили его ремонт, сообщает телеканал A Haber ("Новости").

"Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Алании, он вызвал панику среди жителей. Пожарные бригады были направлены в здание, где находились рабочие, проводящие ремонт"

- телеканал A Haber

Черный дым из района, где произошел пожар, заволок небо над городом. К зданию, где ремонтировались рабочие, были направлены пожарные, которым удалось вызволить из пламени троих из четверых рабочих. Мэр Алании заверил, что пожар уже почти под контролем.

Что с четвертым рабочим, не сообщается.