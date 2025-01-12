Новый пожар в Лос-Анджелесе привел к эвакуации свыше 30 тыс человек

В Лос-Анджелесе вспыхнул новый лесной пожар. Более 30 тыс человек были эвакуированы. Возгорание охватило 37 кв км.

Новый лесной пожар начался в Лос-Анджелесе, возгорание получило название "Хьюз", пишет департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния.

Как заявил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна, 31 тыс человек были эвакуированы с опасных участков, еще 23 тыс жителей уведомлены о возможной ее необходимости.

Отмечается, что площадь возгорания "Хьюз" возросла до 37 кв км. До этого департамент писал, что пожар распространился на более чем 20 кв км территории округа.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Лос-Анджелесе 7 января. Они признаны самыми масштабными в истории Калифорнии. Жертвами стихийного бедствия стали 25 человек.