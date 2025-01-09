Сотни гектар леса восстановят в КЧР к 2027 году

Еще 370 га лесов планируют комплексно восстановить власти Карачаево-Черкесии. Работы будут проходить по нацпроекту "Экологическое благополучие".
В Карачаево-Черкесии (КЧР) хотят возродить свыше 370 га лесов к 2027 году по нацпроекту "Экологическое благополучие", рассказали в республиканском Минприроды.
"Общая площадь лесовосстановительных работ составит 372 га. В том числе запланировано искусственное лесовосстановление, подготовка почвы, дополнение лесных культур, агротехнический уход и содействие естественному лесовосстановлению"
- Минприроды КЧР
Власти республики проведут мероприятия по охране лесных массивов от пожаров и проведут модернизацию объектов, занимающихся размножением семян и животными.
Предполагается, что эти меры приведут к восстановлению 100% уничтоженных лесов в республике.