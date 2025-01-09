Вестник Кавказа

Сотни гектар леса восстановят в КЧР к 2027 году

Сотни гектар леса восстановят в КЧР к 2027 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще 370 га лесов планируют комплексно восстановить власти Карачаево-Черкесии. Работы будут проходить по нацпроекту "Экологическое благополучие".

В Карачаево-Черкесии (КЧР) хотят возродить свыше 370 га лесов к 2027 году по нацпроекту "Экологическое благополучие", рассказали в республиканском Минприроды.

"Общая площадь лесовосстановительных работ составит 372 га. В том числе запланировано искусственное лесовосстановление, подготовка почвы, дополнение лесных культур, агротехнический уход и содействие естественному лесовосстановлению"

- Минприроды КЧР

Власти республики проведут мероприятия по охране лесных массивов от пожаров и проведут модернизацию объектов, занимающихся размножением семян и животными.

Предполагается, что эти меры приведут к восстановлению 100% уничтоженных лесов в республике.

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