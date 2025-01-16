Вестник Кавказа

Казахстан продолжит строительство новых дорог

Казахстан продолжит строительство новых дорог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана планируют в наступившем 2025 году построить 4,7 тысяч километров новых республиканских дорог, также в стране продолжатся реконструкция и ремонт существующих транспортных артерий.

Власти Казахстана в наступившем 2025 году планируют продолжить реализацию инфраструктурных инициатив, в том числе – дорожного строительства, в котором будут задействованы возможности местного бизнеса и отечественных предприятий.

В 2025 году будет построено 4,7 тыс км новых автодорог, в ходе их строительства будут созданы 31 тыс рабочих мест и привлечены дополнительные инвестиции, передает "АиФ Казахстан".

Также будет увеличено число полос движения на ныне эксплуатируемых дорогах – это позволит предупредить и сократить число дорожно-транспортных происшествий в стране.

"Стратегическим приоритетом является развитие транспортно-логистического сектора. Расположение Казахстана в самом центре Евразии является нашим огромным конкурентным преимуществом. Следующим поколениям наших граждан мы должны оставить высококлассные автомобильные и железнодорожные магистрали, эффективно работающие аэрохабы, железнодорожные вокзалы, морские порты"

– президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Новые и обновленные железные и автомобильные дороги – это увеличение деловой активности, улучшение условий жизни граждан страны, у которых упростится доступ к медицинским и образовательным учреждениям, продовольственным точкам, культурным центрам и многому другому.

В минувшем 2024 году дорожные службы Казахстана построили, реконструировали и отремонтировали около 12 тыс км дорог, поставив абсолютный рекорд для отрасли. Для этого было задействовано более 25 тыс человек и 10 тыс единиц спецтехники.

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