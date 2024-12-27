Казахстан приведет в порядок часть изношенных электросетей

Власти Казахстана выделят на модернизацию электросетей страны 2,7 трлн тенге: на эти средства будут отремонтированы 77,5 тысяч километров линий электропередачи, что снизит их показатель износа с 70 до 45%.

Энергетики Казахстана проведут серьезную комплексную модернизацию объектов генерации, а так же сетей тепло- и электроснабжения в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", сообщили в Минэнерго страны.

"Принимая во внимание высокую изношенность (более 70%), привлекаются 2,7 трлн тенге ($5,2 млрд) на модернизацию 77,5 тыс км электрических сетей, которая позволит снизить показатель износа до 45%"

- Минэнерго Казахстана

Это лишь часть электросетей страны – их общая протяженность составляет около 470 тыс км, 27 тыс км из них - национального значения, передает Sputnik Казахстан.

Также в стране за пять лет, к 2029 году, будет введено 29 источников генерации энергии общей мощностью 7,3 ГВт, что позволит снизить средний износ электростанций с 57% до 40%, добавили в Минэнерго Казахстана.