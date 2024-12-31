Вестник Кавказа

Казахстан будет строить АЭС за счет иностранных кредитов

Казахстан будет строить АЭС за счет иностранных кредитов
© Фото: Росатом
Минэнерго Казахстана планирует потратить на строительство первой в стране атомной электростанции заемные средства, которые предоставят иностранные кредиторы – иные источники финансирования не рассматриваются.

Первая казахстанская АЭС может быть построена за счет иностранных кредитов – других источников, включая средства, аккумулированные в Национальном фонде, ЕНПФ или бюджетные средства, власти страны не рассматривают. Что касается ее срока окупаемости, он будет зависеть от стоимости строительства, тарифов на электроэнергию, эксплуатационные расходы и объем выработки энергии, сообщили в Минэнерго Казахстана.

"В настоящее время поставщиками предлагаются различные варианты финансирования проекта строительства АЭС, включая экспортный кредит и привлечение финансирования международных финансовых институтов. Окончательное решение по механизму финансирования проекта будет принято после завершения переговоров с потенциальными поставщиками"

- Минэнерго Казахстана

Напомним, осенью минувшего года в Казахстане прошел референдум, на котором решался вопрос строительства атомной электростанции. За появление АЭС высказались 71,12% проголосовавших. Это почти 5,562 млн человек. Ее планируют построить в Алматинской области, около села Улькен и озера Балхаш, чьими водами станция будет охлаждаться. Что касается того, кто будет возводить первую в стране АЭС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительством должен заняться международный консорциум, состоящий из энергетических компаний. Такой принцип обычно используется при возведении атомных объектов.

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