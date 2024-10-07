Вестник Кавказа

Строительство АЭС в Казахстане откроет тысячи рабочих мест для населения

Строительство АЭС в Казахстане откроет тысячи рабочих мест для населения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане на строительстве атомной электростанции будут трудиться до 10 тыс человек. В основном в работах будут заняты граждане Казахстана.

О том, сколько рабочих мест в Казахстане откроется при строительстве АЭС, рассказал глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев.

Министр поведал, что через пять лет на объекте будут работать около 5 тыс человек.

«А в пике строительства в 2032 году около 10 тысяч человек. На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2 тысяч человек»

– Саткалиев

Персонал для будущей атомной электростанции планируется готовить на базе колледжей в Казахстане, добавил он.

Решение о том, какие страны войдут в консорциум по строительство АЭС, будет принято в этом году.

Атомный объект появится на юго-востоке республики в районе села Улькен в Алматинской области.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
520 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан ускоренно построит АЭС

Казахстан ускоренно построит АЭС

Участие Росатома в строительстве АЭС могут обсудить в Казахстане

Участие Росатома в строительстве АЭС могут обсудить в Казахстане

В Минэнерго Казахстана рассказали о дальнейших шагах по строительству АЭС

В Минэнерго Казахстана рассказали о дальнейших шагах по строительству АЭС

Озеро Балхаш: как повлияет на экологию и курорты соседство с АЭС в Улькене?

Озеро Балхаш: как повлияет на экологию и курорты соседство с АЭС в Улькене?

АЭС в Казахстане: кто и где построит атомную электростанцию?

АЭС в Казахстане: кто и где построит атомную электростанцию?

Министру предложили переехать к будущей АЭС в Казахстане

Министру предложили переехать к будущей АЭС в Казахстане

Казахстан обратит внимание на санкционные риски при возведении АЭС

Казахстан обратит внимание на санкционные риски при возведении АЭС

Итоги референдума по АЭС окончательно подвели в Казахстане

Итоги референдума по АЭС окончательно подвели в Казахстане

Кто и как будет строить АЭС в Казахстане?

Кто и как будет строить АЭС в Казахстане?

США вновь проявили интерес к строительству АЭС в Казахстане

США вновь проявили интерес к строительству АЭС в Казахстане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы