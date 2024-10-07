Строительство АЭС в Казахстане откроет тысячи рабочих мест для населения

В Казахстане на строительстве атомной электростанции будут трудиться до 10 тыс человек. В основном в работах будут заняты граждане Казахстана.

О том, сколько рабочих мест в Казахстане откроется при строительстве АЭС, рассказал глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев.

Министр поведал, что через пять лет на объекте будут работать около 5 тыс человек.

«А в пике строительства в 2032 году около 10 тысяч человек. На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2 тысяч человек»

– Саткалиев

Персонал для будущей атомной электростанции планируется готовить на базе колледжей в Казахстане, добавил он.

Решение о том, какие страны войдут в консорциум по строительство АЭС, будет принято в этом году.

Атомный объект появится на юго-востоке республики в районе села Улькен в Алматинской области.