Казахстан ускоренно построит АЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить процесс строительства АЭС. Она появится около озера Балхаш в Алматинской области.

Строительство АЭС в Казахстане необходимо ускорить. С таким поручением обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев к главе Минэнерго Алмасадаму Саткалиеву, рассказали в пресс-службе руководителя республики.

«Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева... Президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане»

- пресс-служба президента Казахстана

АЭС в Казахстане

Осенью в Казахстане прошел референдум, где решался вопрос строительства атомной электростанции. За появление АЭС высказались 71,12% проголосовавших. Это почти 5,562 млн человек. Ее планируют построить в Алматинской области, около села Улькен и озера Балхаш, чьими водами станция будет остужаться.

Президент Казахстана считает, что строительством должен заняться международный консорциум, состоящий из энергетических компаний. Такой принцип обычно используется при возведении атомных объектов.