Автомобиль сгорел в Симферополе

Пламя охватило машину на улице в Симферополе – пожар удалось оперативно потушить. В МЧС показали видео пожара и рассказали автомобилистам, как избежать таких огненных ситуаций.

Автомашина загорелась в Симферополе, подробности возгорания рассказали в МЧС Крыма.

В ведомстве уточнили, что сигнал был получен сегодня вечером. Загорелась машина, которая находилась на Киевской улице.

Пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали пожар. Его площадь достигла 3 кв м.

В МЧС напомнили, что огонь уничтожает автомобиль примерно за пять минут, так что при желании можно успеть спасти своего "железного коня" – если под рукой есть огнетушитель. Поэтому в идеале у каждого автомобилиста в салоне должен быть огнетушитель или даже два.