Краснодарские огнеборцы тушат пожар в ресторане

Минувшей ночью в Краснодаре вспыхнула кровля ресторана на улице Зиповской – огнеборцы уже локализовали огонь на площади в 600 квадратных метров, тушение огня продолжается.
Нынешней ночью в Краснодаре вспыхнула крыша ресторана на улице Зиповской, сообщило сегодня в своем Telegram-канале МЧС России.
"В Краснодаре сотрудники МЧС России локализовали пожар в ресторане. На улице Зиповской загорелась крыша 3-этажного здания"
- МЧС России
Огонь вспыхнул в районе 4 часов утра, загорелась крыша трехэтажного здания, впоследствии огонь перекинулся на помещение ресторана.
Сейчас его тушат более 50 сотрудников ведомства и 16 единиц специализированной техники, добавили в ведомстве.