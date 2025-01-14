Вестник Кавказа

Краснодарские огнеборцы тушат пожар в ресторане

Краснодарские огнеборцы тушат пожар в ресторане
© Фото: скриншот с видео Telegram-канала МЧС России
Минувшей ночью в Краснодаре вспыхнула кровля ресторана на улице Зиповской – огнеборцы уже локализовали огонь на площади в 600 квадратных метров, тушение огня продолжается.

Нынешней ночью в Краснодаре вспыхнула крыша ресторана на улице Зиповской, сообщило сегодня в своем Telegram-канале МЧС России.

"В Краснодаре сотрудники МЧС России локализовали пожар в ресторане. На улице Зиповской загорелась крыша 3-этажного здания"

- МЧС России

Огонь вспыхнул в районе 4 часов утра, загорелась крыша трехэтажного здания, впоследствии огонь перекинулся на помещение ресторана.

Сейчас его тушат более 50 сотрудников ведомства и 16 единиц специализированной техники, добавили в ведомстве.

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