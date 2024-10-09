Вестник Кавказа

Туристический поезд в Гагру откроет сезон 30 апреля

Туристический поезд в Гагру откроет сезон 30 апреля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поезд "Сочи", который ходит из Краснодарского края до абхазского курорта Гагры, этой весной возобновит работу. Первый рейс состоится 30 апреля.

Туристический поезд "Сочи" снова будет ходить в Абхазию в предстоящем курортном сезоне.

Согласно информации, опубликованной на сайте РЖД, впервые в 2025 году турпоезд в Гагру отправится 30 апреля. Завершится сезон 7 октября.

Напомним, ретропоезд ходит по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра. Он позволяет российским туристам с комфортом и в особой атмосфере добраться до Абхазии, избежав очередей на границе.

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