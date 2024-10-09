Туристический поезд в Гагру откроет сезон 30 апреля

Туристический поезд "Сочи", который ходит из Краснодарского края до абхазского курорта Гагры, этой весной возобновит работу. Первый рейс состоится 30 апреля.
Туристический поезд "Сочи" снова будет ходить в Абхазию в предстоящем курортном сезоне.
Согласно информации, опубликованной на сайте РЖД, впервые в 2025 году турпоезд в Гагру отправится 30 апреля. Завершится сезон 7 октября.
Напомним, ретропоезд ходит по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра. Он позволяет российским туристам с комфортом и в особой атмосфере добраться до Абхазии, избежав очередей на границе.