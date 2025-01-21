Вестник Кавказа

ДТП унесло жизнь главы епархии РПЦ в Казахстане

Глава Кокшетауской епархии РПЦ в Казахстане архиепископ Серапион
© Фото: сайт Митрополичьего округа РПЦ в Казахстан
Жертвой ночного ДТП, произошедшего в Нижегородской области, стал глава епархии РПЦ в Казахстане. Трагедия случилась на одной из трасс.

Глава Кокшетауской епархии РПЦ в Казахстане архиепископ Серапион погиб в результате ДТП. Об этом информирует 28 января Московский патриархат.

ДТП случилось в ночь с понедельника на вторник на трассе М-12 "Восток".

"Произошло возгорание фуры, двигавшейся в сторону Казани... (В это время) в направлении Москвы ехала фура, которая резко затормозила перед ней. В результате в грузовик врезался двигавшийся за ним в попутном направлении автомобиль Nissan X-Trail"

– ГИБДД Нижегородской области

Там отметили, что в результате происшествия пассажир легковой машины погиб, а водителя отвезли в медучреждение.

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