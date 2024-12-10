Десятки машин устроили автоаварию в Казахстане

Крупная авария с участием 19 автомобилей произошла в Карагандинской области. В результате 9 человек доставлены в больницу.

В Карагандинской области Казахстана произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 19 легковых автомобилей, пишет пресс-служба МЧС страны.

Автоавария случилась в 13:00 по местному времени в 20 км от населенного пункта Аксу-Аюлы на участке реконструкции трассы Екатеринбург-Алматы.

Причиной столь массового столкновения легковых автомобилей стало несоблюдение скоростного режима при неблагоприятных погодных условиях. К месту прибыли спасатели и врачи.

Отмечается, что в результате автоаварии пострадали девять человек. Все раненные были доставлены на машинах скорой помощи в районную больницу.

Стоит добавить, что в настоящее время затор отсутствует, движение автомобилей осуществляется по выделенной встречной полосе.