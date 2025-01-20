Пенсионерка погибла в ДТП на Ставрополье

Авария со смертельным исходом случилась сегодня вечером в Ставропольском крае. Погибшей в автокатастрофе – пассажирке одной из машин – было 84 года. 82-летний водитель этого автомобиля госпитализирован.

Смертельная автоавария случилась несколько часов назад в Предгорном районе, рассказали в ставропольской ГАИ.

Установлены предварительно обстоятельства трагедии. Она случилась приблизительно в восемь часов вечера, в ней участвовали две "Лады Калины". Водитель одной из них, 82-летний местный житель, выехал на встречку, где врезался во вторую "Калину", которой управлял 49-летний житель Пятигорска. Почему пенсионер оказался на встречной полосе, пока не известно.

Жертвой столкновения стала 84-летняя пассажирка. Она получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте аварии.

"Оба водителя с травмами госпитализированы в больницу города Пятигорска"

– ГАИ