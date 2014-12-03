Вестник Кавказа

Еще один ребенок стал жертвой ДТП в Имишлинском районе

Еще один ребенок стал жертвой ДТП в Имишлинском районе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В прошедшую субботу в Имишлинском районе Азербайджана произошло ДТП, где погибло двое детей. Сегодня стало известно о еще одной жертве аварии. Ей стала 15-летняя девочка.

Еще один ребенок скончался в клинике после ДТП в Имишлинском районе Азербайджана. Ей стала 15-летняя девочка, проходившая лечение в Баку, рассказали в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.

В результате происшествия девочка получила множественные переломы и тяжелый отек мозга. Она была в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. К сожалению, усилия врачей не смогли спасти ребенка, и она скончалась сегодня ночью.

Напомним, что ДТП в Имишлинском районе Азербайджана произошло 18 января, в прошедшую субботу. Из-за столкновения погибли 2 детей, водитель получил серьезные травмы. Правоохранительные органы арестовали 17-летнего юношу- виновника аварии.

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