Вестник Кавказа

Смертельное ДТП в Имишли: подозреваемый арестован

Смертельное ДТП в Имишли: подозреваемый арестован
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Азербайджане принял решение избрать в отношении подозреваемого в аварии, в результате которой погибли двое детей, еще один ребенок и взрослый получили тяжелые ранения.

Несовершеннолетний молодой человек, житель Имишлинского района, арестован как подозреваемый по уголовному делу, открытому по факту аварии, жертвами которой стали двое детей, рассказали в Генпрокуратуре Азербайджана.

В ДТП участвовали Mercedes-Benz, принадлежащий частному лицу, и машина BMW дорожной полиции. По имеющимся на данный момент результатам предварительного расследования установлены обоснованные подозрения, согласно которым житель района 2008 г.р., то есть несовершеннолетний, незаконно завладел машиной Mercedes-Benz 190, владельцем которого был его родственник. При этом подросток не собирался похищать автомобиль.

Юноша сел за руль, не имея права на управление машиной, а также совершил нарушение ПДД. В результате его действия по неосторожности повлекли гибель двух человек, здоровью еще одного человека был нанесен тяжелый вред.

После автокатастрофы молодой человек бросил автомобиль и скрылся.

Дело в отношении юноши расследуется по трем статьям Уголовного кодекса. Он взят под арест.

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