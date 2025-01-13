Полицейский автомобиль угодил в ДТП на юго-востоке Грузии

В дорожно-транспортном происшествии в Грузии пострадали несколько полицейских. Все они в настоящее время находятся под наблюдением врачей.
В юго-восточной части Грузии произошла авария с участием машины полиции. Об этом сообщают местные СМИ.
ДТП случилось 20 января в Дманисском районе.
По данным телеканала "Мтавари архи", водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.
В результате происшествия получили различные травмы трое полицейских. Всех их отвезли в больницу.
Как отмечается, в момент ДТП правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей.