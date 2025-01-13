Вестник Кавказа

На Верхнем Ларс начали образовываться пробки из фур

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 600 грузовиков стоят на специальных стоянках в Северной Осетии и ждут проезда в Грузию. Сейчас движение через Верхний Ларс для них закрыто.

Въезд в Грузию со стороны России ожидают свыше 600 фур, рассказал зампредседателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

"За последние семь дней государственную границу в обоих направлениях пересекло 18 тыс. автомобилей и 40 тыс. 730 человек. На спецстоянках находится 645 единиц автотранспорта"

- Ирбек Томаев

В электронной очереди зарегистрировались 1,4 тыс большегрузов на данный момент.

Напомним, что накануне КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии закрыли для грузовиков. Причиной введения ограничений послужила плохая погода.

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