На Верхнем Ларс начали образовываться пробки из фур

Свыше 600 грузовиков стоят на специальных стоянках в Северной Осетии и ждут проезда в Грузию. Сейчас движение через Верхний Ларс для них закрыто.
Въезд в Грузию со стороны России ожидают свыше 600 фур, рассказал зампредседателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.
"За последние семь дней государственную границу в обоих направлениях пересекло 18 тыс. автомобилей и 40 тыс. 730 человек. На спецстоянках находится 645 единиц автотранспорта"
- Ирбек Томаев
В электронной очереди зарегистрировались 1,4 тыс большегрузов на данный момент.
Напомним, что накануне КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии закрыли для грузовиков. Причиной введения ограничений послужила плохая погода.