Вестник Кавказа

Движение грузовиков через Верхний Ларс ограничили

Движение грузовиков через Верхний Ларс ограничили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии из-за сложных погодных условий временно закрыли участок дороги до Верхнего Ларса. Ограничения вступили в силу вечером 19 января.

Грузовикам временно запретили проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Это связано с плохими погодными условиями, передали в Федеральной таможенной службе. 

Сообщается, что ограничения введены 19 января в 17:15 по московскому времени. Большегрузы временно не смогут преодолеть участок дороги  Владикавказ – Ларс. 

"Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий"

– Федеральная таможенная служба

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