Движение грузовиков через Верхний Ларс ограничили

В Северной Осетии из-за сложных погодных условий временно закрыли участок дороги до Верхнего Ларса. Ограничения вступили в силу вечером 19 января.
Грузовикам временно запретили проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Это связано с плохими погодными условиями, передали в Федеральной таможенной службе.
Сообщается, что ограничения введены 19 января в 17:15 по московскому времени. Большегрузы временно не смогут преодолеть участок дороги Владикавказ – Ларс.
"Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий"
– Федеральная таможенная служба