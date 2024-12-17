Верхний Ларс сегодня: проезд закрыли для фур

Неблагоприятная погода закрыла движение через Верхний Ларс для большегрузов. О снятии ограничений будет сказано дополнительно.
Движение через КПП Верхний Ларс закрыли для некоторых видов транспорта из-за плохой погоды. Ограничения коснулись только водителей грузовиков, передали в североосетинском МЧС.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств"
- МЧС Северной Осетии
О снятии ограничений будет сказано дополнительно.
Верхний Ларс располагается на территории Северной Осетии на Военно-грузинской дороге, соединяющий Владикавказ и Тбилиси. Через КПП проезжают грузовики в Грузию и другие страны Южного Кавказа.