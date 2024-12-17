Вестник Кавказа

Верхний Ларс сегодня: проезд закрыли для фур

Верхний Ларс сегодня: проезд закрыли для фур
© Фото: МЧС Северной Осетии
Неблагоприятная погода закрыла движение через Верхний Ларс для большегрузов. О снятии ограничений будет сказано дополнительно.

Движение через КПП Верхний Ларс закрыли для некоторых видов транспорта из-за плохой погоды. Ограничения коснулись только водителей грузовиков, передали в североосетинском МЧС.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств"

- МЧС Северной Осетии

О снятии ограничений будет сказано дополнительно.

Верхний Ларс располагается на территории Северной Осетии на Военно-грузинской дороге, соединяющий Владикавказ и Тбилиси. Через КПП проезжают грузовики в Грузию и другие страны Южного Кавказа.

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