Вестник Кавказа

В Имишли в ДТП с участием автомобиля полиции погибли двое детей

В Имишли в ДТП с участием автомобиля полиции погибли двое детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем полицейский автомобиль в Имишли сбил двоих детей, которые шли по обочине дороги – аварию спровоцировал водитель другого автомобиля, выскочившего на дорогу перед машиной полицейских.

В Имишлинском районе Азербайджана сегодня произошло страшное ДТП, в котором погибли двое детей – они шли по обочине дороги, когда на них налетел полицейский автомобиль, сообщает Генеральная прокуратура страны.

ДТП произошло около полудня в районном центре городе Имишли: авария произошла из-за резкого маневра полицейского автомобиля, спровоцированного неожиданным выездом другого транспортного средства, рассказали в МВД страны, передает Sputnik Азербайджан.

Автомобиль марки "Мерседес" выехал со второстепенной дороги на главную прямо перед движущимся служебным автомобилем Государственной дорожной полиции (ГДП), чем создал аварийную ситуацию. Водитель полицейской машины, уходя от столкновения, сбил насмерть двух детей, еще двое человек, включая 10-летнюю девочку, получили тяжелые закрытые черепно-мозговые травмы.

"На место происшествия были отправлены 2 бригады скорой медицинской помощи. Трое пострадавших в результате ДТП детей, один из которых в критическом состоянии, были доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу. Пострадавшим был поставлен предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их лечение продолжается в отделении реанимации. Состояние здоровья пострадавших оценивается как тяжелое"

- Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи

Прокуратура Имишлинского района возбудила уголовное дело по статье 263.3 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщили в надзорном ведомстве.

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