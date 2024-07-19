Вестник Кавказа

Семья из трех человек попала под колеса грузовика в Ереване

Семья из трех человек попала под колеса грузовика в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузовик наехал на семью из трех человек в столице Армении. В результате дорожно-транспортного происшествия двое из них погибли.

В Ереване грузовик Mercedes сбил семью из трех человек. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

ДТП произошло возле ресторана "Арснакар", который находится на улице Ачаряна.

В результате происшествия двое человек скончались на месте от полученных травм.

По словам очевидцев, погибшими оказалась супруги. Вместе с ними был их сын, он получил травмы.

По данному факту возбудили уголовное дело. Устанавливаются личности погибших и пострадавшего.

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