Аномальные очереди в аэропорту Еревана: руководство назвало причину

Сложная ситуация в ереванском аэропорту Звартноц, который не справляется с наплывом пассажиров, что выливается в многочасовые очереди, объясняется естественными причинами, заявили в его пресс-службе.

Масштабные очереди, от которых в последнее время страдают пассажиры международного аэропорта Звартноц в Ереване, связаны с увеличением пассажиропотока, заявили в воздушной гавани.

Большое количество пассажиров же объясняется наращиванием частоты рейсов, отметили в пресс-службе аэропорта.

В Звартноце заверили, что делают все возможное, чтобы устранить проблему и ускорить процесс работы с пассажирами.

"Для управления очередями штат аэропорта пополняется новыми сотрудниками, которые вместе с пограничной службой ведут скоординированную работу по управлению очередями"

– пресс-служба

В сообщении отмечено также, что год назад аэропорт установил рекорд – 5,3 млн пассажиров. При этом нагрузка на воздушную гавань также росла, в связи с чем предпринимались все необходимые меры.

В аэропорту назвали и еще одну возможную причину появления очередей: ряд рейсов в последнее время задерживаются из-за плохой погоды.

Ранее бывший депутат Наира Зограбян обвинила руководство Звартноца в попытках заработать на пассажирах: по ее словам, в воздушной гавани специально создаются очереди, чтобы затем проводить паспортный контроль в обход них за плату.