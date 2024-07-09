"Звартноц" нашел как заработать на пассажирах (ВИДЕО)

Руководство ереванского Международного аэропорта "Звартноц" искусственно создает очереди пассажиров к стойкам регистрации авиабилетов и паспортного контроля, требуя "мзды" за приоритетное прохождение этой преграды.

В Международном аэропорту "Звартноц" в Ереване небывалое оживление, причем вызвано оно не возможной перспективой смягчения визового режима для граждан страны со стороны Евросоюза, а банальным желанием заработать у руководства столичной воздушной гавани, написала в одной из соцсетей экс-депутат парламента Армении Наира Зограбян.

"В аэропорту "Звартноц" применяется новый трюк для того, чтобы "заработать" деньги – дабы не стоять в очереди, предложили заплатить по 9 тыс драмов (почти 1,4 тыс рублей по курсу ЦБ РФ – ред.) за каждого человека и пройти паспортную проверку. Иначе придется простоять в очереди 4-5 часов"

- Наира Зограбян

Люди часами стоят в очереди для того, чтобы зарегистрироваться на рейс и пройти паспортный контроль, написала экс-депутат, в сердцах назвав искусственно созданную на ровном месте проблему в аэропорту "бардаком", передает NEWS.am.

Также она опубликовала и видеоматериал о сегодняшней ситуации в главном аэропорту Армении.