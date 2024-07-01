Евросовет сегодня решил форсировать вопрос смягчения визового режима с Арменией, пока Ереван находится на распутье, в какую строну направить внешнюю политику страны: до сих пор Евросоюзу давалось избегать исполнения своих обещаний.

Евросовет сегодня одобрил предложение Еврокомиссии начать переговоры по либерализации визового режима с Арменией – ожидается, что после того, как это предложение будет одобрено всеми 27 странами-членами объединения, вопрос будет передан Еврокомиссии, которая и объявит дату начала переговоров и план дальнейших действий Еревана, пишут армянские СМИ.

Буквально три недели назад тему членства в ЕС в который раз поднял на встрече с главой евродипломатии Жозепом Борелем в Хорватии глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян –речь снова шла о возможностях упрощения выдачи армянских гражданам виз в Евросоюз, а точнее – всего лишь о запуске соответствующего диалога Армения-ЕС по снятию излишних визовых ограничений.

У народа Армении на этот счет большие ожидания – неделю назад были опубликованы результаты опроса, проведенного MPG/Gallup International Аssociation. Он показал, что за вступление Армении в Евросоюз в общей сложности высказались 57,5% граждан республики, то есть большинство. Против высказались лишь 32,8% респондентов.

Терпение уже утратил даже самый ярый сторонник армянской евроинтеграции – премьер-министр страны Никол Пашинян: в узком кругу единомышленников он заявил, что если Евросоюз продолжит бегать от своих обещаний, то уже осенью армянский премьер обвинит ЕС в том, что он "не принял" Армению, провалил ее финансирование, не сделав ничего в этом направлении, и не обеспечил гарантии безопасности. При этом страна возвратится в объятья "России-матери" в качестве "блудного сына", а затем начнет сближение с Москвой.