Граждане Армении хотят в ЕС - Gallup

Нынешнее руководство Армении взяло курс на стратегическое партнерство с заокеанскими покровителями и членство в Евросоюзе, и его поддерживают большинство граждан страны, показал опрос, проведенный MPG/Gallup International Аssociation.

За вступление Армении в Евросоюз в общей сложности высказались 57,5% опрошенных граждан республики, то есть большинство, свидетельствуют данные опроса, проведенного MPG/Gallup International Аssociation.

Против этого в общей сложности высказались 32,8% опрошенных.

"Что касается других союзов, то по сравнению с данными прежнего опроса, который проводился в феврале, количество сторонников членства Армении в ОДКБ сократилось на 10%, а вот число сторонников членства в НАТО выросло на 7%"

- директор армянского офиса Gallup Арам Навасардян

Опрос показал, что 44,3% от общего числа опрошенных считают, что Армения должна быть нейтральной страной и не быть членом ОДКБ или НАТО, 16,9% считают, что нужно продолжать членство в ОДКБ, а 29% считают, что Армения должно стремиться к членству в НАТО.

15,2% респондентов считают, что Армения однозначно движется в правильном направлении, с ними с некоторыми оговорками согласны 10,6%а вот 51,6% опрошенных назвали нынешний вектор движения Армении ошибочным.

Всего в телефонном опросе, проведенном с 3 по 6 июля в Армении, приняли участие 1100 респондентов.

Что означают данные Gallup?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" трактовал результаты опроса Gallup как свидетельство масштабной информационной кампании правительства Никола Пашиняна, направленной на убеждение граждан в неизбежности перехода Армении из членов Евразийского союза в состав ЕС.

"Мы видим, как армянский народ поддается информационной обработке. В Армении постоянно рассказывают на медиа-ресурсах, что "золотой" миллиард ждет граждан республики и, как только они вступят в Евросоюз, в страну польются золотые реки инвестиций, люди получат и снижение накладных расходов, и снижение расходов домохозяйств, и снижение ЖКХ, а также смогут летать в Европу каждый день", - обратил внимание Дмитрий Солонников.

"Из-за подобных сказок, полностью не соответствующих реальным перспективам жизни Армении в случае выхода из ЕАЭС и попытки войти в Евросоюз, люди и высказываются в подобных опросах в большинстве своем в поддержку вступления в ЕС. Они же принимает решение не исходя из реальной ситуации, а исходя из той информации, которую им дают. Результат опроса Gallup показывает, в каком информационном пространстве приходится сейчас жить армянскому населению", - отметил он.

Политолог выразил уверенность в том, что в дальнейшем кампания Пашиняна дойдет до проведения всенародного референдума о вступлении Армении в ЕС. "Уже нынешние настроения граждан являются результатом устремлений Никола Пашиняна во внешней политике. Стоит ожидать, что через какое-то время он организует референдум о вступлении Армении в Евросоюз, как только будет уверен в его исходе. Собственно, мы уже видим по опросам, как этот референдум уже готовится", - заключил Дмитрий Солонников.