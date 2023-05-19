Армения вернется к России осенью – СМИ

Внешнеполитический курс Армении резко – от ЕС к России – развернется осенью – такое решение, утверждают СМИ, уже принял премьер-министр Никол Пашинян.

Переворот ожидает внешнюю политику Армении этой осенью, причем анонсировал его не кто иной, как премьер-министр Никол Пашинян, сообщает со ссылкой на свои источники газета "Грапарак".

По ее данным, глава правительства некоторое время назад, общаясь в узком кругу, сообщил о намерении возвратиться в объятья "России-матери" в качестве "блудного сына", а затем начать сближение с Москвой.

Формальная причина для такого неожиданного разворота уже выбрана. Это отказ Евросоюза выполнять данные им Еревану обещания.

Издание утверждает, что Пашинян обвинит ЕС в том, что он "не принял" Армению, провалил ее финансирование, не сделав ничего в этом направлении, и не обеспечил гарантии безопасности.

Пашинян за или против России?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, у этой информации – если она не окажется очередной газетной "уткой", какими наполнены армянские СМИ – есть две основные трактовки: сценарий "блудный сын", как и сказано в материале "Грапарака", и сценарий шантажа Запада.

"На самом деле, для разочарования армянских властей в западной поддержке есть все основания. Армения хотела бы получать за лояльность Западу миллиарды долларов ежегодно, но получила пока от США и Евросоюза суммарно всего несколько сотен миллионов, растянутые на ближайшие годы. На фоне товарооборота с Россией, которым в первую очередь рискует республика при геополитическом "переезде" на Запад, эти суммы меркнут – в прошлом году он составил $7 млрд и сравнялся по размерам с доходной частью армянского бюджета. Армянским властям нет нужды прогнозировать, чем способен обернуться слишком резкий разрыв с Россией – перед их глазами стоит опыт саакашвилевской Грузии, где ровно такие же революционные прозападные власти ровно так же испортили контакты с Москвой, а в результате грузинским предприятиям был закрыт доступ на российский рынок", - сказал он.

"После закрытия сепаратистского проекта в Азербайджане армянские власти ощутили, что теперь их руки свободны и они могут попытать счастья в углублении контактов с Западом. С октября прошлого года они резко нарастили число визитов высшего руководства в страны ЕС и США, кульминацией чего стала личная встреча премьер-министра Никола Пашиняна одновременно с американским госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Там-то и выяснилось окончательно, что Запад всеми руками за российско-армянский разрыв, но не хочет вкладывать в это больше пары сотен миллионов долларов. С одной стороны, у западных стран и так в обрез ресурсов – слишком много забирает поддержка Украины и Израиля в продолжающихся конфликтах; с другой стороны, команда Пашиняна продемонстрировала настолько сильную влюбленность в западную мечту, что в Вашингтоне и Брюсселе, видимо, решили обойтись малым. Однако оказалось, что Пашинян, в отличие от Саакашвили, умеет считать деньги", - сообщил Андрей Петров.

"Поэтому мотив перестать откровенно портить российско-армянские отношения у Никола Пашиняна есть, тем более что российское руководство в отношении Еревана избрало примирительную, уговаривающую тактику. Пашинян может быть уверен, что Москва с удовлетворением примет возвращение армянских властей на стезю реального союзничества с РФ. Армении тут даже не нужно делать какие-то громкие заявления (например, о разочаровании проевропейским курсом внешней политики), достаточно всего лишь перестать провоцировать скандалы с российскими дипломатами и политиками. Однако тут надо сказать, что у сценария "блудный сын" есть очевидный конкурент – сценарий торга с Западом за антироссийские услуги", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Если иррациональная любовь ко всему западному у команды Никола Пашиняна действительно сильна, она может воспринимать слабоватую поддержку ЕС и США как пренебрежение (чем она и является в действительности) и потому желать привлечь к себе западное внимание по-настоящему. Сделать это возможно демонстративным сближением с Москвой: таким образом Ереван будет набивать себе цену, показывая, что задешево выполнять антироссийские программы не намерен. Чем меньше денег будет давать Запад Армении, тем лучше будет армянское руководство – на словах! – относиться к России, и наоборот. Поэтому, даже если утечка "Грапарака" верна, Москве нужно будет не терять бдительность при потеплении российско-армянских отношений. Проверить искренность Пашиняна российским властям будет довольно просто: если он так разочарован Западом – пусть отменит миссию "наблюдателей" ЕС", - заключил Андрей Петров.