Пашинян уведет Армению в ЕС без всенародного референдума

Пашинян не считает нужным узнать мнение народа о вступлении Армении в Евросоюз. По его словам, нет необходимости проводить референдум по этому вопросу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что знает мнение народа и не считает необходимым проводить референдум по вопросу вступления Республики Армения в Европейский союз.

"Проводить референдум, чтобы узнать мнение народа (о вступлении в ЕС), извините, но я как официальное лицо знаю мнение народа Армении"

– Пашинян

Глава кабмина страны сообщил также, выступая на "Армянском демократическом форуме" в Ереване, что сегодня Армения готова к тому, чтобы быть настолько близко к ЕС, насколько это возможно. Это стремление не раз озвучивалось на высочайшем уровне, напомнил он.

"Если б я считал, что народ Армении не разделяет этого мнения, то не делал бы таких заявлений, а если бы народ Армении был против, то в условиях моего заявления я бы уже не был бы премьер-министром"

– Пашинян

Также армянский премьер признался, что не обладает достаточной информацией, которую следовало бы предоставить народу, решая вопрос о вступлении в ЕС.

"Если мы вынесем этот вопрос на референдум, то должны будем проводить агиткомпанию. Когда мы будем ее проводить, люди зададут вопросы – когда, как, в какие сроки, какими шагами?. Евросоюз хочет этого или нет, готов ли Евросоюз? Могу ли я дать ответы на эти вопросы - нет"

– Пашинян

Пашинян: народ – это я!

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, отказ Никола Пашиняна от референдума по евроатлантической интеграции может говорить о нескольких сценариях дальнейшего развития событий в Армении. "Лежащая на поверхности причина такого отказа – неуверенность Пашиняна в том, что всенародный референдум закончится нужным Еревану образом. Власти предпочитают спрашивать у граждан мнение только тогда, когда могут гарантировать устраивающий их ответ. Курс на вступление в ЕС означает курс на выход из Евразийского экономического союза, а именно за счет членства Армении в ЕАЭС армянские граждан хорошо зарабатывают на российском рынке. Перспективы получить хотя бы сравнимые выгоды от членства в ЕС весьма отдаленны и туманны, зато проблемы от утраты возможности свободно работать в РФ армянский бизнес и простые люди получат мгновенно – так что референдум для Пашиняна в самом деле неудобен", - прежде всего сказал он.

"Есть и другой вариант. В Армении в любом случае намечается всенародный референдум по внесению поправок в Конституцию. Чтобы подписать мирный договор с Азербайджаном и после этого восстановить отношения с Турцией, Армения обязана устранить из своего Основного закона претензии на азербайджанские земли в Карабахе. Как бы армянские власти ни искали лазеек, никуда от выполнения этого условия они деться не могут: нет поправок в Конституцию – нет юридического мира с Азербайджаном – нет открытой границы с Турцией, то есть Армения не получает от поражения в Карабахской войне ровным счетом ничего, так как остается все в том же полуизолированном состоянии. Пашиняну хотелось бы замаскировать эти поправки какими-то другими, чтобы граждане голосовали за все изменения в Конституцию в комплексе – и вот здесь Ереван может пойти по грузинскому сценарию так же, как не раз ходил до этого", - сообщил Андрей Петров.

"В 2018 году "Грузинская мечта" внесла в Конституции Грузии поправку, согласно которой власти обязаны сделать все для интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Никол Пашинян способен повторить этот опыт. Ему будет удобно связать устранение из преамбулы Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану с пунктом о евроатлантической интеграции. Пашинян же в последнее время развивает идеологию отмены старого националистического наследия, включая претензии к Турции по событиям 1915 года в Османской империи и надежды националистов на реванш в войне с Азербайджаном – вот и здесь он сможет выйти в эфир со словами, что Армения вместо конфликтного постсоветского прошлого выбирает мирное европейское будущее. И попросит граждан юридически отказаться от мыслей об азербайджнаском Карабахе и вместо этого устремиться душой к членству в ЕС. К этому власти вполне способны добавить еще какие-то пункты, которые будут удобны лично им самим", - поведал старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Стоит добавить, что власти могут и скомбинировать оба варианта, поскольку текущая стратегия Никола Пашиняна не вполне установилась. Я имею в виду проведение конституционного референдума об отмене претензий на Карабах и курсе на евроатлантическую интеграцию с расчетом, что граждане скажут "нет". Тогда у Еревана появится аргумент за исключение из мирного договора условия по поправкам в Конституцию, ведь население Армении высказалось против. Одновременно Пашинян предотвратит разрыв экономических отношений с Россией в формате ЕАЭС, о котором на прошлой неделе уже предупреждал МИД РФ в случае интеграции Армении в Евросоюз. Это вполне укладывается в пассивно-агрессивную тактику армянской внешней политики и ноу-хау Никола Пашиняна "победа через поражение". Поэтому тоже ему нет нужды в отдельном референдуме о евроинтеграции", - подчеркнул Андрей Петров.

"А вне контекста этих соображений слова Никола Пашиняна звучат слишком самонадеянно, он как бы говорит "Народ – это я!". Пашиняна в самом деле поддерживает большинство населения, но все-таки он остается чиновником на выборной должности и не может достоверно утверждать, что его мнения о евроинтеграции являются точным отражением мнений граждан о евроинтеграции. Это совсем не демократическая риторика из уст главного любителя похвалиться демократией в регионе", - заключил регионовед.