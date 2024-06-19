Вестник Кавказа

Пашинян расхотел в НАТО?

Константин Прохоров
Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Партия Пашиняна официально отрицает намерение вступить в НАТО при том, что Ереван постоянно наращивает военные и военно-технические контакты с натовскими государствами.

В свете активизации контактов Армении с Западом в российском экспертном и политическом сообществе множатся прогнозы о вступлении Еревана в НАТО. Такая перспектива, хоть и дальняя, становится все более явной, если принять во внимание заявления премьер-министра Никола Пашиняна о готовности вывести республику из ОДКБ. Любая маленькая страна нуждается в гарантиях безопасности со стороны крупных игроков. Если Пашинян отказывается от поддержки России, логично, что ее нужно заменить кем-то, а учитывая внешнеполитический вектор армянских властей, это будет явно не антизападный Иран, а Франция, ЕС, США и НАТО. Одним словом, Запад.

Что мешает Армении двинуться в НАТО?

Пока что о своих намерениях вступить в НАТО в правящей партии "Гражданский договор" предпочитают умалчивать. Некоторые политики, пытаясь немного успокоить Россию, решили вовсе отрицать. Депутат парламентской фракции "Гражданского договора" Алексей Сандыков заявил, что Армения не собирается присоединяться к НАТО и не планирует выходить из ОДКБ. Он отметил, что сотрудничество между Арменией и НАТО существует с 1990-х годов и не подлежит изменениям, но на повестке дня никогда не было вступления республики в альянс. Слова Сандыкова были процитированы в газете "Известия".

Возможными причинами отрицания намерений вступить в НАТО являются внутриполитический кризис и внешние обстоятельства. После возвращения под контроль Баку четырех азербайджанских сел в Газахском районе оппозиция и народ и так на взводе. Если тема выхода из ОДКБ находит определенное понимание, потому что в республике принято в своем поражении в Карабахской войне обвинять Россию, то идея вступления в НАТО все еще слишком радикальна, так как грозит полностью испортить отношения с Москвой. Товарооборот Армении более чем на треть зависит от России, ее инфраструктура, энергоснабжение и производство также во многом завязаны на российские компании. Если Армения войдет в НАТО, Россия может ввести санкции - пострадает как правительство Пашиняна, так и противостоящая ей оппозиция.

В долгосрочной перспективе очевидно, что как минимум при действующем правительстве Армения будет сближаться с НАТО. О намерении вступить в Евросоюз Пашинян говорит открыто. История показывает, что членство в ЕС и в НАТО - почти синонимы. Армения уже проводит военные учения с США и приглашает  европейские страны альянса охранять свои границы. Поддерживаются контакты с ЦРУ и руководителями Европейского союза. Своими политическими заявлениями Пашинян и его министры все чаще выказывают лояльность натовским странам даже по украинскому кейсу. Армения - не союзник России по Украине, сказал как-то Пашинян.

Тем не менее пока с заявлениями о непосредственно вступлении в НАТО в команде Пашиняна не торопятся. Сдерживающим фактором, помимо ужесточения давления России, являются проблемы с Азербайджаном и Турцией. Пашиняну нужно урегулировать отношения с Баку, провести делимитацию границ (чему препятствует оппозиция) и подписать мирное соглашение. Процесс будет небыстрым, учитывая необходимость изменить Конституцию Армении. Не менее важна ситуация с Турцией: Анкара - член НАТО, и без ее одобрения вступить в альянс невозможно. Турция требует от Армении отказа от исторических и территориальных претензий, а также заключения мирного договора с Азербайджаном.

История связей Армении с НАТО

Если взглянуть на историю отношений Армении с Североатлантическим альянсом, надо сказать, что они начались не при Пашиняне. Они начали формироваться в 1992 году с присоединения Армении к Совету Североатлантического сотрудничества, который впоследствии был переименован в Совет Евроатлантического Партнерства в 1997 году. С момента присоединения Армении к программе "Партнерство ради мира" в 1994 году сотрудничество стало более глубоким и расширенным. В конце 2005 года был согласован первый План действий индивидуального партнерства между Арменией и НАТО.

Армения и НАТО активно взаимодействуют в сферах демократических, институциональных и оборонных реформ, также ведется практическое сотрудничество, особенно в рамках миротворческих операций. План действий индивидуального партнерства определяет программу сотрудничества между Арменией и НАТО и предусматривает широкую дорожную карту для реформ.

С 2002 года Армения участвует в Процессе планирования и анализа, что способствует развитию способностей вооруженных сил республики. Армения также активно принимает участие в операциях под руководством НАТО для поддержания мира. Например, в 2004 году войска Армении присоединились к контингентам стран-членов НАТО в миротворческих операциях в Косово.

С 2007 года в Армении проводится неделя НАТО. В рамках этого события проходят различные мероприятия и встречи, способствующие развитию сотрудничества между странами. Армения активно участвует в различных программах НАТО, таких как "Наука ради мира и безопасности" и программы в области охраны окружающей среды.

В настоящее время Армения и НАТО находятся в процессе переговоров по принятию нового документа о сотрудничестве - Индивидуально адаптированного плана партнерства Армения-НАТО.

Сам Пашинян пока что воздерживается от громких заявлений относительно членства в Североатлантическом альянсе. Однако это не мешает ему встречаться с высокопоставленными чиновниками блока. В январе 2024 года он принял представителя НАТО Хавьера Коломину в Ереване. В марте Пашинян обсудил сотрудничество с экс-генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Сразу после прихода к власти премьер Армении Пашинян отрицал идею выхода из ЕАЭС и ОДКБ, но сейчас не стесняется об этом говорить вслух. Возможно, с НАТО будет такая же история.

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