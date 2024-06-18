Зачем Пашинян открыл палестинский фронт?

На прошлой неделе Ереван заявил о признании независимости палестинского государства. Ключевыми факторами в этом решении могли стать намерения укрепить связи с арабским миром и Турцией, а также соответствие европейскому курсу по признанию Палестины.

После начала военной операции Израиля в секторе Газа мировое сообщество стало проявлять более активное внимание к проблемам палестинцев. Одной из главных среди них, помимо безопасности, доступа к чистой воде и дефицита продовольствия, остается отсутствие собственно палестинского государства. В конце мая три европейских страны - Ирландия, Испания и Норвегия - признали государственность Палестины. В начале июня к ним присоединилась Словения. Помимо них Палестину признают следующие страны-члены ЕС: Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия.

Армянский ход

К мировому тренду решило присоединиться и правительство Армении. 21 июня об историческом решении сообщило МИД республики.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" для решения израильско-палестинского конфликта. <...> На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина"

– МИД Армении

3 июня спецдокладчики ООН призвали мировое сообщество признать независимость Палестины и использовать все политико-дипломатические меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. 10 июня Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе. МИД Армении присоединилось к резолюциям СБ ООН, требующим режима прекращения огня.

Как отметили в дипломатическом ведомстве Армении, принцип "двух государств" - единственный способ гарантирования того, чтобы израильтяне и палестинцы смогли "реализовать свои законные чаяния".

Реакция Востока

Реакция в конфликтующих странах оказалась молниеносной и ожидаемо диаметрально противоположной. В Организации освобождения Палестины оценили жест Еревана и поблагодарили его за решение, ставшее "победой" в борьбе палестинского народа за независимость. Об этом заявил секретарь исполкома ООП Хусейн аш-Шейх в соцсети Х. МИД Израиля вызвал армянского посла и сделал ему "строгий выговор" в связи с действиями Еревана.

Шаг Пашиняна высоко оценили арабские страны, в частности, Саудовская Аравия и Ливан. В МИД КСА считают событие важным шагом по поддержанию пути Палестины к независимости, а в Бейруте заявили о приверженности Еревана международному праву, суверенитету и праву народов определять свою судьбу.

В день принятия решения Арменией поддержку ей выразили в Турецкой Республике. "Мы рады, что Армения вслед за такими странами, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, решила признать Государство Палестина. Как мы всегда подчеркивали ранее, признание Палестины - это требование международного права, справедливости и совести. Мы будем продолжать прилагать усилия, чтобы больше стран признали Палестину", - говорилось в заявлении МИД Турции.

Почему Пашинян признал Палестину?

Примечательно, что Пашинян признал Палестину вскоре после телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы 19 июня, как сообщили в пресс-службе премьера Армении, лидеры заявили о готовности к "полному урегулированию отношений без каких-либо предварительных условий". Эрдоган поздравил армянский народ с праздником в честь Преображения Господня, а Пашинян - турецкий народ с Курбан-байрамом. Турецкий президент также выразил соболезнования из-за наводнений на севере Армении.

Пашинян настроен на нормализацию отношений с соседними странами. "Наша позиция следующая: углубление отношений с Ираном и Грузией; управление враждебностью с Турцией и Азербайджаном, ее снижение и прекращение", — говорил он. В то же время на одном региональном направлении ситуация с каждым днем ухудшается. Ереван все больше отдаляется от России и ОДКБ. При этом в вопросе Палестины позиция Пашиняна совпадает с линией Кремля по поддержанию палестинской государственности.

С чем все-таки связано неожиданное для Израиля решение правительства Армении? Одним из намерений может быть стремление укрепить позиции в мире, считает Дмитрий Бридже.

"Признание Палестины Арменией связано с несколькими факторами. Во-первых, Армения, следуя своей внешнеполитической линии, стремится укрепить свои позиции на международной арене, поддерживая права народов на самоопределение. Это также соответствует принципам международного права, справедливости и мирного сосуществования народов. Признание Палестины может рассматриваться как шаг, направленный на укрепление дипломатических связей с арабским миром и получение поддержки от стран, признающих Палестину. Этот шаг также служит для демонстрации солидарности с народами, которые стремятся к независимости и суверенитету, что соответствует армянским национальным интересам и международной политике", - сказал директор отдела российских исследований Центра арабо-евразийских исследований Дмитрий Бридже в беседе с "Вестником Кавказа".

Вполне возможно, что основным фактором, повлиявшим на поведение Еревана является именно желание улучшить свои позиции в арабском мире. Из-за армяно-азербайджанского конфликта Саудовская Аравия долго не признавала Армению, однако после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана в 2023 году Эр-Рияд установил дипломатические отношения с Ереваном. В начале марта Пашинян сделал еще один шаг для усиления позиций в арабском мире - прибыл с официальным визитом в Египет, где провел встречу не только с президентом страны Абдель Фаттахом Ас-Сиси, но и с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. Армения явно пытается создать Азербайджану конкуренцию в ЛАГ, на саммите которой в ноябре 2022 года присутствовал азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

В ряде арабских стран имидж Армении уже был положительным, так что признание Палестины должно только улучшить этот статус. В Ливане армяне присутствуют в парламенте. В январе 2020 года партия "Дашнакцутюн" получила право назначить новых министра туризма и культуры в Бейруте.

"Имидж Армении в арабском мире в значительной степени положительный, особенно в контексте исторических связей и миграции армян в арабские страны из-за преследований в Османской империи. Армянская диаспора в арабских странах часто рассматривается как трудолюбивая и интегрированная часть общества. Примером уважительного отношения к армянскому народу является название улицы в Палестине в честь Армении. Эта улица символизирует признание и уважение к армянскому народу, а также демонстрирует дружественные отношения между армянами и арабами", - отметил Бридже.

Еще одним мотивом Еревана могут быть тесные азербайджано-израильские связи. Армения, помимо России, в своем поражении обвиняет другие страны, которые поддерживали и помогали Азербайджану. Израиль - один из поставщиков вооружений Баку. Кроме того, исторически у Израиля с Арменией плохие отношения. Тель-Авив не признает претензии армянских националистов на трактовку событий в Османской империи 1915 года как "геноцида армян", пусть на фоне ухудшения турецко-израильских связей правительство Нетаньяху и угрожает пересмотреть этот подход.

Ярким примером решений "во вред врагу" могут быть и контакты Армении с Беларусью. Пашинян обвинял две страны ОДКБ в помощи Азербайджану в Карабахской войне, имея ввиду явно Минск и Москву. Премьер Армении заявил, что его страна останется в ОДКБ при выходе оттуда Беларуси, а недавно встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Антиизраильский шаг Никола Пашиняна может иметь те же мотивы, что и антибелорусский.