Вестник Кавказа

В школу курортного Домбая пошли дети из Палестины

В школу курортного Домбая пошли дети из Палестины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дети вынужденных переселенцев из охваченной войной Палестины пошли в школу - в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии их приняла средняя школа.

Дети вынужденных переселенцев из Палестины, которых принял курортный поселок Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР), пошли в школу, сообщает пресс-служба главы республики.

"Это 14 детей разных возрастных групп. Они обеспечены необходимыми школьными принадлежностями и учебниками. Перед зачислением в учебное заведение все обучающиеся посещали курсы русского языка"

- пресс-служба Рашида Темрезова

Осваивают палестинские дети не только российскую школьную программу - два раза в неделю вместе с преподавателем, владеющим арабским, с ними проводятся дополнительные занятия, на которых ребята осваивают тонкости пока чужого для них русского языка.

Не забыты и детишки младшего возраста – их каждый день ждут воспитатели месго детского сада, а более старшие дети, еще не достигшие школьного возраста, занимаются в подготовительных группах, где тоже изучают русский.

Напомним, группа беженцев из Палестины прибыла в Карачаево-Черкесию в конце декабря минувшего 2023 года.

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