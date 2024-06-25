Вестник Кавказа

Беженцы из Палестины стали студентами вуза в Махачкале

Беженцы из Палестины стали студентами вуза в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Беженцы из сектора Газа поступили в мединститут в Махачкале. Расходы на обучение взял на себя благотворительный фонд «Инсан».

Четверо беженцев из сектора Газа стали студентами медицинского института имени Башларова в Махачкале, заявил ректор образовательного учреждения Сапарчамагомед Магомедов.

Он отметил, что до поступления в вуз эвакуированные прошли подготовительные курсы для иностранцев по русскому языку в Дагестанском государственном медицинском университете.

Подчеркивается, что за все расходы на обучение палестинцев ответственность взял благотворительный фонд «Инсан». Студенты учатся на стоматологическом факультете.

Стоит добавить, что Дагестан принял более 150 беженцев из сектора Газа. Их разместили на базе отдыха в пригороде Махачкалы.

 

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