Иран продолжит поддерживать Палестину в борьбе с Израилем

Тегеран заявил о том, что будет поддерживать Палестину в борьбе с Израилем. В свою очередь ХАМАС отметил, что реальную помощь борьбе движения с Израилем оказывает только Иран.

Президент Ирана заявил о том, что власти страны будут поддерживать палестинское сопротивление до освобождения от оккупации Израиля.

Ранее Тегеран указал на то, что руководство еврейского государства понимает только язык силы, а сдержанность принимает за слабость.

«Мы продолжим поддерживать палестинское сопротивление до полного освобождения Палестины. Мы считаем это своей обязанностью в палестинском вопросе и твердо стоим на такой позиции»

– президент исламской республики Масуд Пезешкиан

В свою очередь палестинские радикал ХАМАС выразили неудовлетворенность уровнем поддержки от союзников. По словам члена политбюро ХАМАС, реальную поддержку им оказывает только Тегеран.