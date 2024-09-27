Вестник Кавказа

Иран сделает врагами всех, кто откроет небо для Израиля

Иран сделает врагами всех, кто откроет небо для Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конфликт между Ираном и Израилем продолжает накаляться: МИД ИРИ заявил, что объявит врагами все страны, что откроют для еврейского государства воздушное пространство.

Если какая-либо страна предоставит небо Израилю, то она будет считаться врагом со стороны Ирана, заявил руководитель внешнеполитического ведомства ИРИ Аббас Арагчи.

«Мы уже заявили представителям других стран, что будем считать [врагом] любого, кто предоставит Израилю свое воздушное пространство. Но я надеюсь, что никто не даст такого разрешения»

- Аббас Арагчи

Напомним, что армия Израиля сообщила о массированной атаке со стороны Ирана 1 октября. Он выпустил порядка 500 баллистических ракет в направлении газовой и военной инфраструктуры еврейского государства. По оценкам ИРИ, более 80% выпущенных ракет достигли цели.

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